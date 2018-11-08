44-річний чернівчанин вбив власного батька

- 08.11.2018 14:27
44-річний чернівчанин вбив власного батька

Правоохоронці встановили, що до трагедії призвело непорозуміння між чоловіками. Під час побутової суперечки 44-річний син накинувся на тата з кулаками і забив до смерті.

7-го листопада близько 18-тої години до поліції надійшло повідомлення про те, що в багатоквартирному будинку одного зі спальних районів Чернівців син побив батька. Коли патрульні поліцейські приїхали за вказаною адресою, 69-річний чоловік лежав на підлозі без видимих ознак життя, а син продовжував його лупцювати, сидячи зверху на батькові. Правоохоронці зупинили нападника, викликали слідчо-оперативну групу та «швидку». Оглянувши потерпілого, лікарі констатували його смерть.

На місце злочину одразу виїхали слідчо-оперативні групи Шевченківського відділення поліції та обласного управління Нацполіції. В ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що того вечора між чоловіками виникла побутова сварка, під час якої син наніс татові чисельні удари кулаками в голову. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Також правоохоронці встановили, що конфлікти між батьком і сином виникали часто. Затриманий пояснив поліції, що тато зловживав алкоголем і неодноразово здійснював на нього психологічний тиск, чим суттєво ускладнював життя. А коли синові терпець увірвався, він вирішив убити тата.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вбивство чернівці, побутова сварка з летальним кінцем чернівці

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