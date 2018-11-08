В Китаї винайшли гель для загоєння без шрамів

- 08.11.2018 13:51
В Китаї винайшли гель для загоєння без шрамів

В Китаї було створено спеціальний гель, який допомагає заживляти рани без шрамів на шкірі. Унікальний гель було створено на основі серицина, речовини, яка входить до складу шовку, що виробляється гусінню шовкопряда.

До даної речовини вчені застосували ультрафіолетове опромінення та фотоініціатор. Це допомогло утворити поперечні зв'язки білкових ланцюжків.

Як результат - у дослідників вийшов незвичайний гель, який відповіді організму при застосуванні на пошкоджену шкіру, а навпаки, призводить до стимуляції росту кров'яних судин. Клітии під впливом даного гелю регенерують, однак, не утворюють рубцевої тканини, тобто, шрамів після загоєння не лишається.

Мільйони людей щодня піддаються утворенню шрамів. Серед багатьох розробок та існуючих препаратів вищевказаний гель було названо найбільш ефективим у запобіганні утворення рубцевої тканини. Зарай йдеться про проведення багаторівневого аналізу та випробовувань, після чого революційний гель поступить до продажу.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: загоєння без шрамів, гель від шрамів

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