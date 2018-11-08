Шістьом навчальним закладам у Чернівцях загрожують закриттям- 08.11.2018 12:10
Начальник управління освіти Чернівецької міської ради Сергій Мартинюк провів брифінг. Як стало відомо, під загрозою закриття в місті знаходиться шість навчальних закладів. В якості причини головний освітянин міст авдзнчив непідоповідність закладів протипожежним нормам.
Мартинюк пригадав трагедію, що сталась в Одесі минулого року в дитячому таборі. На відповідність протипожежним нормам в Чернівцях працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій було проведено перевірки у всіх навчально-виховних закладах. Нормам, як було встановлено, не відповідають шість закладів освіти.
Йдеться про школи №2, №5, ліцей №4, а також три дитсадки - №12, 16 та 44, які наразі можуть закритись. Поки що тривають судові процеси, і в закладах проводять роботи, аби максимально оперативно усунути всі наявні недоліки.
Очільник міського управління освіти підкреслив важливість таких процесів. Він відзачив пожежу у школі №4. Тоді реакція на загоряння була дуже швидкою - завдяки якісній протипожежній сигналізації. Вогонь вдалось вчасно загасити та запобігти людським жертвам.
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