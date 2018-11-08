Масова стрілянина в барі в Каліфорнії

- 08.11.2018 11:38
Масова стрілянина в барі в Каліфорнії

 

Стрілянина трапилась у штаті Каліфорнія, в барі Borderline Bar and Grill міста Таусенд Оукс, у четвер, 8 листопада. В результаті події поранення отримали шестеро осіб, також постраждав один полісмен.

Про загиблих поки що інформації немає.

На м ісце події прибули правоохоронці. Також ще не повідомляється, чи вже був затриманий підозрюваний. Відомо наразі, що людина була одягнена у темний одяг, затсосовувала вогнепальну зброю та димові шашки.

За словами свідків - відвідувачів бару, в приміщенні закладу серед гостей почалась паніка. Люди з остраху кидали у вікна стільці, аби розибит скло та швидко вибратись із приміщення.

наразі поліція звертається до жителів Таусенд Оукс уникати відвідувань району, де знаходиться заклад та відбувалась стрілянина.

Попередньо повідомліється, що у Borderline Bar and Grill відбувався студентський вечір музики кантрі. Про причини стрілянини поки що нічого не відомо.

 

Платинова Буковина

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