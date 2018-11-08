В Чернівцях планують запровадити тролейбус №9

- 08.11.2018 10:55
В Чернівцях планують запровадити тролейбус №9

Новий тролейбусний маршрут, який незабаром може з'явитись у Чернівцях, вже було протестовано. Йдеться про тролейбус №9.

Маршрут пролягатиме від Гравітону до Соборної площі, і під час випробовувань тролейбус рухався від готелю Турист через проспект Незалежності, далі по вулиці Головній, Винниченка, по вулиці Чкалова через залізничний переїзд, по Нововінницькій та до кінця вулиці руської.

Також йдеться про можливе подовження маршруту до Соборної площі. Таким чином, згодом тролейбус №9 зможе замінити вже існуючу маршрутку №9. Проте, для цього необхідно закупити ще п'ять машин, аби запезпечити пасажирам достатню кількість місць на маршруті.

Новий маршрут випробовували за допомогою тролейбусу, що курсує за маршрутом №11 - до центру Садгори. Йдеться про тролейбус, який долає частину шляху без тролейбусної лінії, на зарядці акумуляторів. Під час тестування водій зазначив, що заряду акумуляторів цілком вистачає для подолання шляху, і без поблем транспорт може курсувати за цим маршрутом навіть взимку.

За словами виконуючого обов'язки голови Чернівецького тролейбусного управління Михайла Олексюка, новий маршрут буде дуже зручним для чернівчан.

Платинова Буковина, Чернівці

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