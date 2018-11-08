В Чернівцях врятували чоловіка від спроби суїциду- 08.11.2018 09:44
Чоловіка, який хотів покінчити з собою, змогли врятувати поліцейські. Про це повідомив очільник патрульної поліції Чернівецької області АРтур Шкроб.
Приблизно о 23:00 вівторка, 6 листопада, патрульним прийшло повідомлення про спробу самогубства на вулиці Мізюна. Правоохоронці оперативно прибули на місце події та одразу ж почали надавати чоловікові домедичну допомогу. Також було викликано швидку.
За словами медиків, які прибули а місце, хоча б одна хвилина зволікання могла б стати фатальною для постраждалого. Життя чоловіка вдалосьс врятувати завдяки швидкій та злагодженій роботі.
Постраждалого після надання необхідної допомоги госпіталізували. Деталі данної події очікуйте згодом на нашому сайті.
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