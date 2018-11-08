



В Чернівцях врятували чоловіка від спроби суїциду - 08.11.2018 09:44

Чоловіка, який хотів покінчити з собою, змогли врятувати поліцейські. Про це повідомив очільник патрульної поліції Чернівецької області АРтур Шкроб.

Приблизно о 23:00 вівторка, 6 листопада, патрульним прийшло повідомлення про спробу самогубства на вулиці Мізюна. Правоохоронці оперативно прибули на місце події та одразу ж почали надавати чоловікові домедичну допомогу. Також було викликано швидку.

За словами медиків, які прибули а місце, хоча б одна хвилина зволікання могла б стати фатальною для постраждалого. Життя чоловіка вдалосьс врятувати завдяки швидкій та злагодженій роботі.

Постраждалого після надання необхідної допомоги госпіталізували. Деталі данної події очікуйте згодом на нашому сайті.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини