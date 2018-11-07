Озонова діра може повністю щезнутти за 40 років

- 07.11.2018 16:42
Озонова діра може повністю щезнутти за 40 років

В Організації Об'єднаних націй повідомляють, що до 2060 року озонова діра в атмосфері може затягнутись, якщо все піде за планом.

В ООН оприлюднили доповідь, яка демонструє - міжнародний договір про заборону озоноруйнуючих хімічних речовин працює, і його дія вже призвела до припинення процесу виснаження озонового шару. Деща навіть почала зменшуватись озонова діра над Антарктидою. Також згідно прозведених розрахунків, якщо дана стратегія діятиме і надалі, наше покоління зможе застати повне зникнення озонової діри.

Кожні чотири роки формується нова доповіть, і наразі йдеться про п'яту ітерацію. Доповіддю відслідковується екологічна проблема епохи 80-х років минулого сторіччя, наслідки якої відчуваються і по сьогоднішній день. Перелік певних хімічних речовин порушує озоновий шар атмосфери, через що утворюються так звані озонові діри. Такі речовини найчастіше зустрічаються а аерозольних балонах, у холодильниках та кондиціонерах. Йдеться про хлорфторвуглеці та гідрохлорфторвуглеці, що вивільняють в атмосферу хлор та порушують молекули озону. Через це на поверхню Землі потрапляє більше ультрафіолетових променів від Сонця, і все більше людей страждає на рак шкіри.

У 1987 році було підписано Монреальський протокол. Озонова діра існує і дотепер, через 30 років, проте в цьому намітилась поитивна динаміка - діра суттєво зменшилась. Якщо заборонені речовини не будуть надалі потрапляти в атмосфер, то вже за 40 років ця діра може повністю затягнутись.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: озоновий шар землі, озонова діра над антарктидою, озонові діри

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