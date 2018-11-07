



Чернівчанам зможуть безкоштовно робити УЗД та мамографію - 07.11.2018 15:18

Представники Чернівецької обласної державної адміністрації візначають, що на наступний рік уряд України виділив 2 мільярди гривень на безкоштовну діагностику.

Це означає, що громадяни на всій території України, і в Чернівецькій області зокрема, зможуть на безкоштовній основі отримати діагностику за допомогою рентгену, УЗД, ЕХО серця, а також зробити мамографію.

Для цього необхідно буде взяти у сімейного лікаря, з яким підписано декларацію, направлення. Направлення також дає можливість отримати консультацію без необхідності оплати у вузькопрофільного спеціаліста. До прикладу, сімейний лікар може направити вас на консультацію до кардіолога чи до іншого лікаря вузького профілю. Інформацію про направлення до іншого лікаря отримуватиме держава, оскільки фінансування прийомів у лікарів відбуватиметься за державний кошт.

Раніше повідомлялось про запровадження безкоштовної діагностики в Україні. Якщо до цього йшлося виключно про проект нововведень, то про зміни стало відомо після того, як було затверджено бюджет України на 2019 рік. Так, безкоштовну діагностику та направлення до вузькопрофільних спеціалістів впроваджуютбь в Україні вже з липня 2019 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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