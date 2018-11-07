Туризм поповнив казну Чернівців на 280 тис грн

- 07.11.2018 11:44
Туризм поповнив казну Чернівців на 280 тис грн

Упродовж десяти місяців цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 279,7 тис грн, це на 65,2 тис грн, або на 30,4 відс. більше, ніж торік.

Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.

За незмінної ставки збільшення надходжень туристичного збору свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості столиці Буковини, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.

Сподіваємось, що Чернівці – туристичні посядуть гідне місце у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу, а гості Буковинської перлини будуть вражені прекрасною архітектурою, європейською культурою та гостинністю мешканців столиці Буковини.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: туристичний збір чернівці, чернівці доходи від туризму

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Озонова діра може повністю щезнутти за 40 років В Організації Об'єднаних націй повідомляють, що до 2060 року озонова діра в атмосфері може затягнутись, якщо все піде за планом.
- 07.11.2018 16:42
Полковник ЗСУ попався на отримання хабаря Полковника Збройних сил України у ереду, 7 листопада, затримали у Київській області під час отримання
- 07.11.2018 16:11
Заяву на закордонний паспорт заповнюватимуть онлайн Отримати біометричний паспорт для подорожей за кордон українцям стане набагато простіше. Тепер заяву на оформлення закордонного біометричного паспорт
- 07.11.2018 15:56
Чернівчанам зможуть безкоштовно робити УЗД та мамографію Представники Чернівецької обласної державної адміністрації візначають, що на наступний рік уряд України виділив
- 07.11.2018 15:18
Буковинець потрапив у ДТП на викраденому авто Поліцейські Чернівецького відділу поліції впродовж декількох годин встановили та затримали зловмисника
- 07.11.2018 14:39
Через аварію в Чернівцях зупинились тролейбуси 1,6 та 8 В Чернівцях тимчасово зупинились тролейбуси маршрутів №1, 6 та 8
- 07.11.2018 14:23
Мінімальні пенсії в Украні перерахують у грудні 2018 року Оновлені пенсії українці отримуватимуть вже з наступного місяця, коли очікується проведення індексації соціальних виплат
- 07.11.2018 13:52
Завершено розслідування у справі Омеляна Слідчі дії по відношенню до голови Міністерства інфраструктури України Володимира Омеляна
- 07.11.2018 11:35
Савченко оголосила про плани на президентську кампанію Депутат Надія Савченко, що зараз перебуває у СІЗО, балотуватиметься у президенти України
- 07.11.2018 10:50
Будинки на Героїв Майдану та Комарова лишились без опалення В Чернівцях за адресою вулиці Героїв Майдан, 97, у середу, 7 листопада, відбуваються ремонті роботи з ліквідації
- 07.11.2018 10:18

Всі новини