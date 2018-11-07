



Завершено розслідування у справі Омеляна - 07.11.2018 11:35

Слідчі дії по відношенню до голови Міністерства інфраструктури України Володимира Омеляна були завершені працівниками Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Повідомляється, що Омеляну було висунуто підозри щодо зазначення в декларації про доходи недостовірної інформації. Окрім того, його звинувачують в незаконному збагаченні.

За словами представників Національного антикорупційного бюро, всю інформацію стосовно своєї справи вже було отримано міністром.

Водночас, дану інфомацію не розголошували офіційно.

Платинова Буковина

Всі новини