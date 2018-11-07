Завершено розслідування у справі Омеляна- 07.11.2018 11:35
Слідчі дії по відношенню до голови Міністерства інфраструктури України Володимира Омеляна були завершені працівниками Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.
Повідомляється, що Омеляну було висунуто підозри щодо зазначення в декларації про доходи недостовірної інформації. Окрім того, його звинувачують в незаконному збагаченні.
За словами представників Національного антикорупційного бюро, всю інформацію стосовно своєї справи вже було отримано міністром.
Водночас, дану інфомацію не розголошували офіційно.
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