Житель Годилова обікрав бар на 30 тис грн- 07.11.2018 09:13
Після відпочинку у одному із закладів району, парубок вирішив збагатитися аж на 30 тисяч гривень.
5-го листопада до поліції звернувся 31-річний житель села Великий Кучурів Сторожинецького району. Чоловік повідомив, що вночі невідомий з приміщення бару викрав всю виручку з каси.
Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група з’ясувала, що злодій потрапив до приміщення шляхом пошкодження металопластикового вікна.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів СОГ спільно поліцейськими сектору реагування патрульної поліції Сторожинецького відділу поліції одразу встановили крадія.
Ним виявився 26-річний житель села Годилів, котрий зізнався у скоєному та повідомив, що частину грошей потратив на азартні ігри. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у зловмисника речовий доказ, який вказував на його причетність до вказаного злочину.
Наразі вирішується питання про оголошення крадієві підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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