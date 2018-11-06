



Зорепади в листопаді 2018 року - 06.11.2018 16:24

В листопаді поточного року на нас чекає два метеорних потоки, які в народі просто називають зорепадами. Перший з них - це Туариди, який відбудеться у першій половині місяця.



Метеорний потік Тауриди проходитиме свій пік 11 листопада. Найкраще спостерігати за яскравим згорянням часточок в земній атмосфері після опівночі. Власне, даний метеоритний потік не є надто видовищним, оскільки на годинув атмосфері згорятиме до п'яти метеорів. Проте, побачити їх можна без спеціального обладнання та по всьому небі. Між тим, краще за все, якщо ви плануєте насолодитись зорепадом, краще обирати території подалі від великих міст, де зоряне небо буде найкращим для спостерігань, а міське світлове забрудення не буде відволікати.

Ще один метеорний потік - Леоніди - також очікується цього місяця. І пік зорепаду Леоніди прийдеться на 17 листопада.

Насолодитись згоряючими метеорами Леонід найкраще можна пізно ввечері 17 листопада та перед світанком 18 листопада.

Платинова Буковина

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