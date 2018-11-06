



Вчені створили у космосі речовину у агрегатному п'ятому стані - 06.11.2018 15:44

Найхолоднішим місцем у Всесвіті протягом декількох хвилин 23 січня 2017 року вважався мікрочіп, що літав у космосі над Швецією в 150 милях від Кіруни.

Дрібний чіп, який вчені створили з щільно запакованих атомів рубідія-87, запустили в космос та почали бомбардувати лазерами, що призвело до охолодження атомів до найнижчої температури у природі - до 273,15 градусів за Цельсієм. Протягом наступних 6 хвилин ракета з чіпом коливалась в умовах низької гравітації. Саме в цей час вчені змоли спостерігати так званий конденсат Бозе-Ейнштейна, тобто, глибинний та найменш за все вивчений стан матерії у всесвіті.

Отже, науковці вперше змогли успішно відтворити п'ятий стан матерії у космосі.

Найбільш відомі чотири агрегатні стани речовини - це тверді тіла, газ, рідина та плазма. Конденсат Бозе-Ейнштейна, на відміну від них, може утворюватись лише при остиганні хмар загоподібних атомів точнісінько до абмолютного нуля. Групи атомів охолоджуються до вкрай низьких температур, після чого вони перестають рухатись усі разом та об'єднуються в один великий "супер атом".

Конденсат Бозе-Ейнштейна є найбільш перспективним інструментом, який дозволяє виявляти невловимі гравітаційні хвилі. В наземних лабораторіях вкрай важко підтримати показники найменшої температури, тож на Землі на вивчення створених конденсатів Бозе-Ейнштейна лишається усього декілька секунд. Саме тому досвід з 6-хвилинним охолодженим чіпом, перетвореним на п'ятий стан речовини, став унікальним.

За умов низької гравітації набагато ефективніше вивчати конденсати Бозе-Ейнштейна. Саме для таких цілей нещодавно NASA створили на МКС лабораторію Cold Atom.

Платинова Буковина

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