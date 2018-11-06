



На президента Франції Емануеля Макрона готували замах - 06.11.2018 15:31

Шістьох осіб, яких підозрюють в підготовці замаху на президента Франції Емануеля Макрона, бло затримано.

В рамках попереднього розслідування можливих планів нападу на президента Емануеля Макрона французькі антитерористичні служби заарештували шістьох людей. Такі дані озвучує джерело телеканалу BFMTV, максимально наближене до розслідування.

Представники французької поліції повідомили, що нападники мають зв'язок із крайньо правими організаціями.

Окрім того, стало відомо, що затримані хоч і мали план атаки на Макрона, проте, він був вкрай погано продуманий.

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