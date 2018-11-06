



Луценко подає у відставку з поста генпрокурора - 06.11.2018 13:33

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив під час виступу в Верховній Раді, що сьогодні він подасть заяву про відставку президенту України.

Протягом цього тижня парламент розгляне заяву Луценка.

Також луценко оголосив, що продовжуватиме робити вс, що пообіцяв в лікарні померлій Катерині Гандзюк.

Нагадаємо, що на 6 листопада було заплановано виступи представників правоохоронних органів з доповідями стосовно розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. З доповіддю вже випступив очільник ГПУ Юрій Луценко.

Невідомі напали на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року. Інцидент стався поблизу будинку активістки - невідома особа облила жінку кислотою. Гандзюк після нападу госпіталізували, згодом її перевели на лікування до столиці. Спочатку було відкрито справу за статтею "хуліганство", пізніше було перекваліфіковано на "замах на вбивство". Після того, як 4 листопада Катерина померла, її справу перекваліфікували на "закінчене вбивство".

Платинова Буковина

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