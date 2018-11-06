



По перевіркам платників звертають увагу на рівень сплати податку на прибуток - 06.11.2018 12:43

Звертаємо увагу платників податку на прибуток підприємств, що незабаром закінчується строк подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 9 місяців 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу. Крім того, нагадуємо, що з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ, платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну фінансову звітність у встановленому порядку. Така фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід'ємною частиною (п. 46.2. ст. 46 ПКУ).

За неподання податкової звітності у строки, визначені законодавством, або її затримку п. 120.1 ст. 120 ПКУ передбачена відповідальність у вигляді штрафної (фінансової) санкції у розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Як розповів начальник Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Сергій Лєснік, серед критеріїв відбору платників податків до плану-графіка документальних планових перевірок платників податків: рівень зростання податку на прибуток нижчий на 50 та більше відсотків за рівень зростання доходів платника податків, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування; рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку за відповідною галуззю, тобто неадекватність рівня задекларованого податку на прибуток рівню обсягів доходів. При відборі платників податків до плану-графіка будуть враховані результати декларування і за 9 місяців цього року, тому слід з усією відповідальністю поставитись до декларування податку на прибуток.



Начальник Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Сергій Лєснік



Платинова Буковина, Чернівці

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