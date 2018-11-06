На Кіцманщині в ДТП легковик збив мотоцикліста

- 06.11.2018 09:14
На Кіцманщині в ДТП легковик збив мотоцикліста

Поліція наразі з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

В обід понеділка, 5-го листопада, в селищі Лужани Кіцманського району зіткнувся легковик з мотоциклом. 53-річний житель села Витилівка, керуючи автомобілем «ВАЗ 2108» здійснив маневр розвороту та допустив зіткнення з мотоциклом «Вайпер».

Внаслідок зіткнення 19-річного мотоцикліста доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. В подальшому лікарі оглянули парубка та відпустили додому.

Слідчими Кіцманського відділу поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоонці вкотре наголошують водіям бути обережними на дорогах та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Дтп лужани, дтп буковина 5 11 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зорепади в листопаді 2018 року В листопаді поточного року на нас чекає два метеорних потоки, які в народі просто називають зорепадами. Перший з них - це Туариди, який відбудеться у першій половині місяця.
- 06.11.2018 16:24
Де в Чернівцях до вечора немає води 6 11 2018 В прес-службі Чернівецької міської ради повідомили, що через аварію в місті без водопостачання залишились будинки на декількох вулицях.
- 06.11.2018 16:06
Вчені створили у космосі речовину у агрегатному п'ятому стані Найхолоднішим місцем у Всесвіті протягом декількох хвилин 23 січня 2017 року вважався мікрочіп, що літав у космосі над Швецією в 150 милях від Кіруни.
- 06.11.2018 15:44
На президента Франції Емануеля Макрона готували замах Шістьох осіб, яких підозрюють в підготовці замаху на президента Франції Емануеля Макрона, бло затримано.
- 06.11.2018 15:31
Як платити за комуналку до нарахування субсидії Якщо субсидію ще не нарахували, але родина подала всі необхідні документи, то можна сплачувати обов'язковий платіж
- 06.11.2018 14:03
Луценко подає у відставку з поста генпрокурора Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив під час виступу в Верховній Раді, що сьогодні він
- 06.11.2018 13:33
Площу Чернівців збільшили на 393 гектари Зміну адміністративної межі Чернівців було сьогодні погоджено на засіданні депутатів міської ради.
- 06.11.2018 12:53
По перевіркам платників звертають увагу на рівень сплати податку на прибуток Звертаємо увагу платників податку на прибуток підприємств, що незабаром закінчується строк подання податкової декларації
- 06.11.2018 12:43
Поліція затримала неповнолітнього угонщика мотоциклу Неповнолітній не уникне відповідальності за свій вчинок та бажання покататися на чужому транспортному засобі.
- 06.11.2018 12:37
Депутата з партії Ляшка затримали в Празі з підробними грошима
- 06.11.2018 09:28

Всі новини