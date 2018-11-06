



На Кіцманщині в ДТП легковик збив мотоцикліста - 06.11.2018 09:14

Поліція наразі з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

В обід понеділка, 5-го листопада, в селищі Лужани Кіцманського району зіткнувся легковик з мотоциклом. 53-річний житель села Витилівка, керуючи автомобілем «ВАЗ 2108» здійснив маневр розвороту та допустив зіткнення з мотоциклом «Вайпер».

Внаслідок зіткнення 19-річного мотоцикліста доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. В подальшому лікарі оглянули парубка та відпустили додому.

Слідчими Кіцманського відділу поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоонці вкотре наголошують водіям бути обережними на дорогах та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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