



Депутата з партії Ляшка затримали в Празі з підробними грошима - 06.11.2018 09:28

Нардепа від Радикальної партії Олега Ляшка Андрія Лозового затримала поліція Чехії за спробу використання під час розрахунку фальоивих грошей. Депутата затримали у Празі під час вильоту до Києва.



Очільник партії Олег Ляшко повідомив, що Лозовий хотів придбати в duty free аеропорту подарунок для мами, однак його гроші - євро - під час розрахунку виясились підробними.

Згідно законодавства Чехії, в країні вважається карним злочином спроба видати підробні гроші за справжні та пустити їх у обіг. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волітерміном від 3 до 8 років.

За повідомленням Ляшка, гроші Лозовому поміняв перед поїздкою його помічник. Обмінник зник, тож пошуком злочинців наразі вже займається столична поліція.

Сам Лозовий у Facebook написав, що його буквально зняли з літака, після чого протягом 8 годин він перебував у поліцейському відділку. Було встановлено, що він не є злочинцем, а жертвою злодіїв. Наразі народрий депутат прохьдить у відкритому провадженні в якості потерпілого.

Платинова Буковина, Чернівці

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