Вбивцю з Путильщини можуть посадити на 15 років

- 05.11.2018 16:23
Вбивцю з Путильщини можуть посадити на 15 років

За вчинення такого кримінального правопорушення зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

4-го листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що до Путильської центральної районної лікарні доставлено 54-річного жителя села Сергії з ножовими пораненнями. Під час надання потерпілому невідкладної медичної допомоги останній помер у лікарні.

Поліцейські з’ясували, що того вечора потерпілий зі своїм 33-річним односельчанином прийшли в гості до їхнього спільного знайомого, який проживає у селі Ріпень Путильського району.

В подальшому в будинку чоловіки розпивали спиртні напої. Під час застілля між гостями виник словесний конфлікт. В ході суперечки 33-річний чоловік схопив зі столу ножа та завдав ним декілька ударів по різних частинах тіла потерпілого. Зловмисник викинув ніж і втік у невідомому напрямку.

На пошуки правопорушника був задіяний весь особовий склад Путильського відділення поліції. В ході проведення оперативно-пошукових заходів поліцейські отримали інформацію, де може переховуватися зловмисник.

Завдяки злагодженій роботі та професіоналізму, протягом декількох годин після вчинення злочину поліцейські Путильського відділення поліції затримали порушника.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процейсуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: путильський район вбивство

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