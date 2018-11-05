



ДТП з постраждалими на Буковині 3-4 листопада - 05.11.2018 14:51

Внаслідок автопригод двоє буковинців з тілесними ушкодженнями доставлені до медичних установ.

Уранці 3-го листопада на одній із вулиць Чернівців 66-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «Volkswagen», допустив наїзд на жінку-пішохода. 71-річна жителька міста в той час переходила дорогу в межах пішохідного переходу.

Внаслідок наїзду потерпілу з переломом нижньої кінцівки госпіталізовано до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

Інша автопригода трапилася ввечері 4-го листопада у Хотині. 47-річний водій автомобіля «ВАЗ», виїжджаючи з автостоянки заднім ходом, не впевнився в безпечності руху та допустив зіткнення з мотоциклом «Спарк». Внаслідок ДТП 25-річного мотоцикліста з численними забоями та переломом ребер доставлено до Хотинської центральної районної лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють всі обставини дорожнього-транспортних пригод. Слідчі звернулися до суду про призначення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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