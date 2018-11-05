ДТП з постраждалими на Буковині 3-4 листопада

- 05.11.2018 14:51
ДТП з постраждалими на Буковині 3-4 листопада

Внаслідок автопригод двоє буковинців з тілесними ушкодженнями доставлені до медичних установ.

Уранці 3-го листопада на одній із вулиць Чернівців 66-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «Volkswagen», допустив наїзд на жінку-пішохода. 71-річна жителька міста в той час переходила дорогу в межах пішохідного переходу.

Внаслідок наїзду потерпілу з переломом нижньої кінцівки госпіталізовано до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

Інша автопригода трапилася ввечері 4-го листопада у Хотині. 47-річний водій автомобіля «ВАЗ», виїжджаючи з автостоянки заднім ходом, не впевнився в безпечності руху та допустив зіткнення з мотоциклом «Спарк». Внаслідок ДТП 25-річного мотоцикліста з численними забоями та переломом ребер доставлено до Хотинської центральної районної лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють всі обставини дорожнього-транспортних пригод. Слідчі звернулися до суду про призначення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина, поліція буковини

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зорепади в листопаді 2018 року В листопаді поточного року на нас чекає два метеорних потоки, які в народі просто називають зорепадами. Перший з них - це Туариди, який відбудеться у першій половині місяця.
- 06.11.2018 16:24
Де в Чернівцях до вечора немає води 6 11 2018 В прес-службі Чернівецької міської ради повідомили, що через аварію в місті без водопостачання залишились будинки на декількох вулицях.
- 06.11.2018 16:06
Вчені створили у космосі речовину у агрегатному п'ятому стані Найхолоднішим місцем у Всесвіті протягом декількох хвилин 23 січня 2017 року вважався мікрочіп, що літав у космосі над Швецією в 150 милях від Кіруни.
- 06.11.2018 15:44
На президента Франції Емануеля Макрона готували замах Шістьох осіб, яких підозрюють в підготовці замаху на президента Франції Емануеля Макрона, бло затримано.
- 06.11.2018 15:31
Як платити за комуналку до нарахування субсидії Якщо субсидію ще не нарахували, але родина подала всі необхідні документи, то можна сплачувати обов'язковий платіж
- 06.11.2018 14:03
Луценко подає у відставку з поста генпрокурора Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив під час виступу в Верховній Раді, що сьогодні він
- 06.11.2018 13:33
Площу Чернівців збільшили на 393 гектари Зміну адміністративної межі Чернівців було сьогодні погоджено на засіданні депутатів міської ради.
- 06.11.2018 12:53
По перевіркам платників звертають увагу на рівень сплати податку на прибуток Звертаємо увагу платників податку на прибуток підприємств, що незабаром закінчується строк подання податкової декларації
- 06.11.2018 12:43
Поліція затримала неповнолітнього угонщика мотоциклу Неповнолітній не уникне відповідальності за свій вчинок та бажання покататися на чужому транспортному засобі.
- 06.11.2018 12:37
Депутата з партії Ляшка затримали в Празі з підробними грошима
- 06.11.2018 09:28

Всі новини