Вчені виявили найстарішу зірку Чумацького шляху

- 05.11.2018 14:06
Вчені виявили найстарішу зірку Чумацького шляху

 Зірки "поважного віку", які виникли на перших етапах формування Всесвіту, зазвичай розташовані на величезній відстані від нашої планети. Власне, в галактиці Чумацький шлях було виявлено зірку, вік якої складає приблизно 13,5 мільярдів років.

Йдеться про об'єкт 2MASS J18082002-5104378 B, який вчені вже встигли віднести до однієї з найстарших у Всесвіті зірок. В складі зірки було виявлено дуже мало металів, що і дало грунт для думок стосовно її віку.

Справа в тому, що за часів формування Всесвіту, у його "юності" метали були відсутні, і вже під впливом ядерного синтезу в недрах перших поколінь зірок вони почали пізніше формуватись. В результаті сильних вибухів первинних зірок метали виштовхувало назовні. Вже наступні покоління зірок, у порівнянні з попередніми, отримували більше металів.

Якщо порівнювати зірку 2MASS J18082002-5104378 B з іншими, то вміст металів у ній у порівнянні з коли-небудь відкритими зірками є найнижчим. Вона має лише десяту частку усіх металів, що є на Землі, при тому, що зірка має масу, в десять разів меншу за масу Сонця. Для реакції термоядерного горіння водню в надрах зірки така відмітка є нижньою межею маси. Щодо масивних зірок, як зазначають вчені, їх життя не є тривалим - вони живуть швидко та помирають у відносно молодому віці. А зірки, які легше на 20% за Сонце, значно стійкіші, та можуть прожити понад 13 мільярдів років.

Раніше вважалося, що вік тонкого диску Чумацького шляху складає близько 8-10 мільярдів років. А з огляду на дослідження нововиявленої зірки насправді він є набагато більшим.

До недавніх часів вчені вважали, що у Всесвіті всі перші зірки відносились до масивних. Через це до теперішнього часу не могла дожити жодна зх них. Проте виявлена зірка свідчить про інше. Давні зіркимогли і не бути масивними, і їхні малі розміри дозволяють їм існувати і дотепер.

Виявити зірку 2MASS J18082002-5104378 B раніше астрономи не могли, оскільки вона є досить тьмяною. ідкриття було зроблене, можна сказати, випадково, під час спостережень за більш яскравою зіркою-компаньйоном.

Платинова Буковина

Ключові слова: старі зірки, анйстаріші зірки галактики, чумацький шлях дослідження зірок

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