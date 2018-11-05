Буковинця спіймали за крадіжку побутової техніки

- 05.11.2018 13:28
Буковинця спіймали за крадіжку побутової техніки

Молодик не так давно повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за корисливі злочини. Чоловік не став на шлях виправлення та взявся за старе.

Оперативники Сокирянського відділення поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили серійного злодія. 38-річний житель села Романківці Сокирянського району вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, здійснюючи свої злочинні наміри.

Переважну кількість крадіжок чоловік скоював із будинків та гаражних приміщень, до яких проникав шляхом пошкодження вхідних дверей. Правопорушник «полював» на електроінструменти та побутову техніку, які в подальшому перепродував.

Поліцейські встановили причетність вказаного громадянина до скоєння декількох майнових злочинів на території Сокирянщини.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі Сокирянського відділення поліції готують клопотання, щодо оголошення крадієві про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжка побутової техніки

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