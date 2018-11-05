Кішеньковий злодій поцупив телефон у маршрутці

- 05.11.2018 10:05
Кішеньковий злодій поцупив телефон у маршрутці

Поліція вилучила у злодія викрадений ґаджет і повернула його власниці. Молодикові за скоєне загрожує до п’яти років позбавлення волі.

2-го листопада, близько 17-тої години до поліції надійшло повідомлення про крадіжку мобільного телефона. Жінка під час проїзду в маршрутному автобусі помітила відсутність засобу зв’язку.

Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. Правоохоронці з’ясували, що невідомий викрав з кишені пальта чернівчанки ґаджет і втік.

Працівники Управління карного розшуку ГУНП за лічені хвили затримали злодія на одній із вулиць Чернівців. Кишенькарем виявився раніше судимий 33-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у зловмисника речовий доказ, який вказував на його причетність до вказаного злочину.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кішенькові злодії чернівці, чернівці крадіжки

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