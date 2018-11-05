



Нічний вибух в Чернівцях на Коперника - 05.11.2018 09:20

В Чернівцях цієї ночі місцеві жителі чули підозрілі звуки, схожі на вибух. Інформація стосовно цього наразі перевіряється працівниками правоохоронних органів.

Як повідомляють очевидці, на вулиці Коперника в Чернівцях після опівночі 5 листопада було чутно гучний вибух.

Як зазначив один з місцевх мешканців, звук був схожий на хлопок, і цілком міг спрацювати вибуховий пакет. Проте достеменно про причини вибуху поки що нічого не відомо.

На місце події виїхали всі аварійні та оперативні служби, патрульна поліція. Інформація про вибух на вулиці Коперника перевіряється.

Платинова Буковина, Чернівці

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