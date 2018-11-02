



З часом класична музика стала швидшою - 02.11.2018 16:32

Класичні музичні твори звучатимуть швише через вплив сучасної музики. Якщо взяти до прикладу твори Йоганна Себастьяна Баха, то за останні 50 років виконання його композицій пришвидшилось на 30%.

Під впливом сучасної музики стають швидшими класичні твори, а також більш сучасні - такі, як реп та поп-музика. відповідне дослідження провели два музичних лейбли.

Було проведено аналіз відомого концерту для двох скрипок Баха. Тривалість сучасних записів концерту, як було встановлено, скоротилась приблизно на третину. Пришвидшення звучання склало приблизно одну хвилину за десятиріччя. Таке пришвидчення зумовлене змінами в сучасній музиці, яка використовує більш швидкі темпи.

За словами шведського музичного продюсера та автора пісень Макса Мартіна, популярна музика наслідує еволюцію суспільства, в якому нарощується темп, що веде до пришвидшенння усього. Також Мартін зазначив, що наразі було створено і зворотній тренд. Деякі з сучасних поп-пісень навмисно уповільнюються, аби таким чином виділитись серед загального потоку музики.

Платинова Буковина

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