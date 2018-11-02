



В Лондоні будуть читати лекції голограми - 02.11.2018 15:54

В Імперському коледжі Лондона в рамках спеціальної програми перед студентами виступатимуть не справжні лектори, а голограми викладачів.

Розробкою програмного забезпечення для голографічних лекцій займалась канадська компанія Arht Media. Імперський коледж стане першим у світі вишем, де на регулярній основі будуть відбуватись такі високотехнологічні лекції. Наразі голографічні викладачі читають лекції в школі бізнесу коледжу, і надалі вони мають поширитись і на інші підрозділи коледжу.

Наразі поширеною є практика відеоконференцій, на заміну яким планується запровадити гололекції, оскільки останні пропонують більший ефект присутності.

Нагадаємо, що голограми вже не вперше використовувалис для концертів з вже померлими артистами - таким чином був можливий виступ Елвіса Преслі, Майкла Джексона, Уітні Х'юстон.

Із розвитком технологій голограми набули більшої чіткості. Створені в канаді голограми можуть дивитись студентам в очі та вказувати на слухачів, а також максимально реально взаємодіяти з аудиторією. Також голограми можуть читати лекції одночасно в декількох аудиторіях.

Платинова Буковина

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