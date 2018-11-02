



Московський патріархат в Україні більше не діє - 02.11.2018 13:35

Православної церкви Московського патріархату в Україні більше немає. Це означає, що Константинополь відмінив дію акту 1686 року, згідно якого Киїсвьку метрополію і всі єпархії було передано під адміністрації Московської церкви.

З відповідною заявою виступив представник Вселенського патріархату, архієрей Константинопольської церкви архієпископ Тельмінський Іов.

Де-факто з даним рішенням синоду всі архієреї в Україні тепер є архієреями Вселенського престолу. Відтепер вони знаходяться в очікуванні на директиву Вселенського патріархату стосовно існування і функцій в перспективі надання Православній церкві в Україні автокефалії.

Тепер всі ієрархи українських церков отримали однаковий статус і можуть на рівні брати участь у соборі. Даний собор буде скликаний Вселенським патріархом через представників в Україні - екзархів. В той же час, архієпископ Іов поки ще не уточнив, коли відбудеться собор.

Для порівняння, в Естонії з 1990-х років існує дві паралельні юрисдикції, які підконтрольні Москві та Константинополю відповідно. Даний приклад викликає скепсис у архієпископа Іова. Канони церкви, як відзначив архієрей, мають на увазі наявність тільки однієї православної церкви тна території однієї держави. Тобто, усі мають бути об'єднані автокефальною православною церквою.

Платинова Буковина

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