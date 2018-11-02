Московський патріархат в Україні більше не діє

- 02.11.2018 13:35
Московський патріархат в Україні більше не діє

Православної церкви Московського патріархату в Україні більше немає. Це означає, що Константинополь відмінив дію акту 1686 року, згідно якого Киїсвьку метрополію і всі єпархії було передано під адміністрації Московської церкви.

З відповідною заявою виступив представник Вселенського патріархату, архієрей Константинопольської церкви архієпископ Тельмінський Іов.

Де-факто з даним рішенням синоду всі архієреї в Україні тепер є архієреями Вселенського престолу. Відтепер вони знаходяться в очікуванні на директиву Вселенського патріархату стосовно існування і функцій в перспективі надання Православній церкві в Україні автокефалії.

Тепер всі ієрархи українських церков отримали однаковий статус і можуть на рівні брати участь у соборі. Даний собор буде скликаний Вселенським патріархом через представників в Україні - екзархів. В той же час, архієпископ Іов поки ще не уточнив, коли відбудеться собор.

Для порівняння, в Естонії з 1990-х років існує дві паралельні юрисдикції, які підконтрольні Москві та Константинополю відповідно. Даний приклад викликає скепсис у архієпископа Іова. Канони церкви, як відзначив архієрей, мають на увазі наявність тільки однієї православної церкви тна території однієї держави. Тобто, усі мають бути об'єднані автокефальною православною церквою.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: україна автокефальна православна церква, автокефалія в україні

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