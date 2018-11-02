Запрацював безвіз з Катаром- 02.11.2018 12:26
2 листопада 2018 року розпочала свою дію угода про безвізовий режим між Україною та Катаром. Про це повідомили в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Facebook.
Таким чином, при наявності закордонного паспорта у громадянина України - як біометричного, так і звичайного, можна відвідувати Катар без необхідності оформлювати візу. Термін перебування в країні складає 90 днів протягом 180 днів.
Варто підкреслити, що закордонний паспорт має бути дійсним принаймні півроку та більше з дати в'їзду на територію Катару.
Якщо за тими чи іншими причинами к Катарі треба перебувати понад 90 днів, незалежно від мети візиту необхідно буде оформлювати візу.
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