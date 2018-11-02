



На виборах мера в Чернівцях можуть підтримати Каспрука - опитування - 02.11.2018 12:10

Представники Інституту соціології Маковецького В.А. провели в Чернівцях опитування серед місцевих жителів та виявили найбільш вірогідних кандидатів на посаду мера міста.

Опитування було проведене в Чернівцях протягом 10-19 жовтня, і у ньому взяли участь жителі 1000 помешкань у трьох районах міста - Шевченківському, Першотравневому та Садгірському.

Найбільшу підтримку було надано усунутому з посади мера Чернівців Олексію Каспруку, за якого можуть проголосувати 27,8% учасників опитування, або ж 38,7% тих, хто точно визначився з вибором і напевно братиме участь у майбутньому голосуванні.

Друге місце у рейтингу за результатами соцопитування з 20,7% голосів (28,6% для тих, хто визначився з вибором) займає депутат міської ради Чернівців від партії "Рідне місто" Віталій Міхайлішин.

"Батьківщинівець" Олександр Пуршага, який також є депутатом Чернівецької міської ради, увійшов до трійки найбільш вірогідних кандидатів у мери. Його підтримують 8,3% респондентів, або 11,8% тих, хто піде на вибори з точно визначеною кандидатурою.

Платинова Буковина, Чернівці

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