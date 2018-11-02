



Острови у складі Франції можуть оголосити незалежність - 02.11.2018 11:55

Референдум за незалежність буде провелений найближчої неділі, 4 листопада, для островів Нова Каледонія, що відносяться до складу Франції.

Власне, жителям регіону пропонують відповісти на запитання, чи бажають вони отримання суверенності та незалежності для Нової Каледонії.

Останні проведені опитування свідчать про те, що порядка 34% місцевих жителів підтримують незалежність Нової Каледонії, а 66% не планують відокремлюватись від Франції. Згідно заяв французької влади, будь-які резельтути референдуму будуть визнані.

Нова Каледонія являє собою групу островів між Вануату та Фіджі, на схід від Австралії. До списку несамоврядованих територій ООН, тобто, по факту - колоній інших держав, Нову Каледонію було внесено у 1986 року. Референдум за незалежність на островах було проведено вже наступного року. 98,3% місцевих жителів відмовились від самостійності, а прихильники незалежності просто відмовились брати участь у голосуванні.

Нумейські угоди, які надали Новій Каледонії більшу самостійність, були підписані у 1998 році. Також тоді було узгоджене проведення через 20 років ще одного референдуму, який як раз має відбутись до кінця 2018 року, тобто, 4 листопада. Якщо з голосуванням виникнуть певні проблеми, місцева влада плануєе перенести голосування на 2020 або 2023 рік, якщо подібну ініціативу щодо голосування підтримає третина депутатів місцевого парламенту.

Платинова Буковина

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