На поверхню підняли усі чорні ящики з розбитого Boeing 737

- 02.11.2018 10:40
На поверхню підняли усі чорні ящики з розбитого Boeing 737

Усі чотири бортових самописці з авіалайнера Boeing 737, що потерпів катастрофу над Індонезією і затонув в Яванському морі, були підняті на поверхню індонезійськими рятувальниками. Нагадаємо, що в результаті даної авіакатастрофи загинуло 189 осіб - не вижив ніхто з людей, що перебували на літаку.

За словами слідчого Комітету по забезпеченню безпеки на транспорті Суріо Вібово, протягом місяця має бути опубликований попередній звіт стосовно ймовірних причин падіння літака. Він відзначив, що для розслідування причин катастрофи загалом закон надає один рік. Попередній звіт буде готовий орієнтовно за місяць.

До лабораторії Комітету  із гарантування безпеки на транспорті перший "чорний ящик" біло відправлено ще ввечері у четвер, 1 листопада, і його розшифровку вже було розпочато. Очільник комітету Соєрджанто Таджахоно відзначив, що на повну розшифровку піде приблизно тиждень-два, що дозволить зробити попередні висновки щодо даної авіакатастрофи.

Відзначимо, що 29 жовтня при вильоті із Джакарти потерпів катастрофу пасажирський авіалайнер Lion Air Boeing 737, і затонув в Яванському морі. Аварія сталась приблизно за 15 хвилин після того, як літак вилетів з аеропорту Джакарти. За результатами пошукової операції вдалось знайти місце, куди впав затонулий літак. На борту літака перебувало 189 пасажирів та членів екіпажу, з яких не вижив ніхто. В рамках рятувальної операції рятувальники змогли підняти частину уламків хвостової частини авіалайнера, а також тіла 10 загиблих.

Платинова Буковина

Ключові слова: літак з джакарти розбився, катастрофа боїнг 737 яванське море, розслідування падіння літака в індонезії

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