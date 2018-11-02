



ДТП вночі на Воробкевича 1 11 2018 - 02.11.2018 10:14

Ввечері четверга, 1 листопада, на вулиці Воробкевича в Чернівцях сталась аварія - водій іномарки Mitsubishi Pajero допустив зіткнення із припаркованим Honda CRV. Подія сталась близько 18:00.

Подробиці даної події озвучили представники Управління патрульної поліції у Чернівецькій області. Повідомляється, що удар був настільки сильним, що автівку винуватця аварії відкинуло від удару в найближчу електроопору.

Полісмени, які прибули на місце події, виявили у водія позашляховика ознаки алкогольного сп'яніння. Результат проведення тесту на виявлення алкоголю у крові підтвердив дане припущення - алкотестер покащав 1,75 проміле при нормі менше 0,2 проміле.

Патрульні склали на винуватця аварії ряд адміністративних матеріалів. Зокрема, йшлося про складання протоколу за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння згідно частини 1 статті 130 КУпАП та порушення правил дорожного руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів - відповідно до статті 124 КУпАП.

Платинова Буковина, Чернівці

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