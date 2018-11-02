



На Буковині знову активні кішенькові злодії - 02.11.2018 09:47

Правоохоронці закликають буковинців бути максимально обережними у місцях значного скупчення людей, а особливо – у громадському транспорті. Не залишайте своє майно без нагляду. Гроші, документи й цінні речі тримайте у внутрішніх кишенях, застібнутих сумках та інших важкодоступних для крадіїв місцях.



Найчастішим місцем «роботи» кишенькових злодіїв залишається громадський транспорт. Як правило, зловмисники вдягаються непримітно, щоб загубитися в натовпі. Зазвичай вони ходять з курткою, перекинутою через руку і під час крадіжки використовують її в якості «ширми».

Крадії часто працюють у парі: поки один відволікає жертву, інший «обчищає» її кишені. Також злодії витягують гаманці й гаджети у пасажирів, коли ті заходять до транспорту і на підштовхування ніхто не звертає увагу.

Щоб уберегти своє майно від професійного кишенькаря варто пам’ятати прості правила безпеки:

найголовніше – не показуйте оточуючим наявність великої суми грошей у гаманці, а якщо все ж таки перевозите її, то розкладіть по внутрішніх кишенях;

рюкзаки та сумки в людних місцях тримайте в полі свого зору під пильним наглядом;

якщо ви помітили підозрілих людей, котрі стоять до вас дуже близько – краще відійдіть в сторону;

будьте особливо пильними, коли заходите в транспорт;

якщо є підозра, що злодій придивляється до вас – заговоріть з ним і тоді крадій просто піде, не бажаючи привертати до себе уваги.

А якщо вас усе ж таки обікрали кишенькові злодії, не зволікаючи повідомте працівників поліції про крадіжку, зателефонувавши за номером спецлінії «102». Пам’ятайте, що ваша уважність – основний і чи не єдиний надійний захист від крадіїв.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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