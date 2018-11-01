



Підозрюваного у вбивстві буковинця затримали по гарячих слідах - 01.11.2018 16:50

Отримавши повідомлення про мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті, правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Попри спробу підозрюваного втекти й уникнути покарання, поліцейські швидко знайшли його.

Сьогодні вранці, 1-го листопада, до Глибоцького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з помешкань села Старий Вовчинець знайдено мертвого чоловіка.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група виявила тіло 44-річного господаря будинку з тілесними ушкодженнями, які вказували на явні ознаки насильницької смерті.

Поліцейські провели ретельний огляд місця події, вилучили речові докази, опитали жителів села та всіх можливих свідків. Перевіривши коло осіб, котрі могли бути причетними до вбивства, працівники Глибоцького ВП спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП вже упродовж двох годин встановили зловмисника. Ним виявився 52-річний товариш загиблого. Оскільки підозрюваного не було вдома, на його пошуки було орієнтовано всі наряди поліції.

Завдяки професійним діям, поліцейські вже невдовзі зайшли чоловіка у Глибоці, куди він втік після скоєння злочину. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як розповів затриманий, вранці він прийшов до потерпілого в гості. Раптово між чоловіками виник словесний конфлікт. Кривдник наніс товаришу декілька ударів в область голови, від яких той упав на підлогу і помер.

Слідчі Глибоцького відділення поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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