В Клагенфурті відкрите почесне консульство України- 01.11.2018 15:33
1 листопада в місті Клагенфурт в Австрії було відкрито почесне консульство України, про що у своєму Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
Почесним консулом України було призначено бізнесмена Нільса Гролітча, який очолює в Житомирі австрійську компанію Eurogold .
Посол відзначив, що пан Гролітч знайшов в Україні свій другий дім, опинившись у нашій країні на початку 2000-х майже випадково. Він любить Україну та стане її достойним представником в Клагенфурті.
Зазначимо, що почесні консульства України в Австрії, окрім Клагенфурту, є ще у Лінці, Інсбруку, Граці та Зальцбургу. Найближчим часом планується відкриття почесного консульства в Айзенштадті.
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