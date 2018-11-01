



В Клагенфурті відкрите почесне консульство України - 01.11.2018 15:33

1 листопада в місті Клагенфурт в Австрії було відкрито почесне консульство України, про що у своєму Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Почесним консулом України було призначено бізнесмена Нільса Гролітча, який очолює в Житомирі австрійську компанію Eurogold .

Посол відзначив, що пан Гролітч знайшов в Україні свій другий дім, опинившись у нашій країні на початку 2000-х майже випадково. Він любить Україну та стане її достойним представником в Клагенфурті.

Зазначимо, що почесні консульства України в Австрії, окрім Клагенфурту, є ще у Лінці, Інсбруку, Граці та Зальцбургу. Найближчим часом планується відкриття почесного консульства в Айзенштадті.

Платинова Буковина

Всі новини