



В Києві розшукується вбивця - 01.11.2018 14:43

В Києві влітку 2018 року сталось вбивство - невідомий чоловік вбив консьєржку. На сайті Національної поліції опубліковані прикмети злочинця.

Подія сталась у Деснянському районі Києва на вулиці Лисковській. В кімнаті консьєржа 5 липня 2018 року було виявлено тіло жінки. Кримінальне провадження згідно статті 115 Кримінального кодексу України, де йдеться про умисне вбивство, було розпочато за даним фактом.

Невстановлений чоловік віком від 55 до 60 років розшукується за вчинення даного злочину. Чоловік має міцну статуру, його зріст - приблизно 170-175 см, має коротко стрижене сиве волосся. Людина може називатись чужим іменем та надавати підроблені документи з власною фотографією. Не варто виключати, що злочинець цілком може влаштовуватись з такими документами на роботу в якості різноробочим, консьєржем, приймальником вторинної сировини чи двірником.

В поліції звертаються до усіх, хто володіє бодай якоюсь інформацією стосовно розшукуваного чоловіка, та просять повідомити про це у поліцію - за телефоном 102 або на мобільні (063) 741-73-36, (067) 406-34-45, (067) 445-93-31.

Платинова Буковина

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