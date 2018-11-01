Стан Олега Сенцова покращився

- 01.11.2018 14:33
Стан Олега Сенцова покращився

З листом до правозахисників звернувся український режисер та політичний в'язень Олег Сенцов, що наразі відбуває покарання в Росії, в колонії міста Лабитнангі.

Лист було написано 29 жовтня, і сьогодні його оприлюднив адвокат з Челябінської області Микола Щур.

В тексті відзначається, що Сенцов почувається краще, ніж місяць тому. Результаті аналізів ще досі не радують, проте, вони вже не такі погані, як були раніше. Минулого тижня припинилась терапія за допомогою крапельниць, і наразі він поліпшує здоров'я за допомогою дієти, прийому пігулок та обстежень. Режисер підкреслює, що йому вдалось вижити.

Відзначимо, що на початку жовтня, 5 числа, був оприлюднений попередній лист Сенцова, переданий через адвоката. У ньму в'язень відзначив, що через погрозу примусового годування він змушений припинити з 6 жовтня голодування.

Нагадаємо, що у серпні 2015 року Сенцова засудили у Росії за обвинуваченням у плануванні теракту на території Криму, і за цим звинуваченням йому було призначене відбування покарання терміном до 20 років у колонії суворого режиму.

Безстрокове голодування український режисер розпочав 14 травня 2018 року з вимогою про звільнення усіх українських політичних бранців, що незаконно утримуються на території Росії. 6 жовтня 2018 року він був змушений припинити голодування.

Платинова Буковина

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