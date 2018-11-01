



Суд у справі Білика знову перенесли - 01.11.2018 13:28

На судове засідання у справі про підкуп вборців в Чернівцях стосовно депутата міської ради Ростислава Білика не з'явився його адвокат. Через це було вирішено перенести засідання.

Як повідомили у громадянській мережі Опора, це засідання мало бути першим після заміни судді у справі.

Правозахисник Білика не зміг з'явитись на засідання, обгрунтувавши це відсутністю квитків на потяг Київ-Чернівці, про що він повідомив напередодні засідання, 31 жовтня.

Власне, сам звинувачуваний на засідання 1 листопада прийшов із запізненням на 25 хвилин. Було вирішено оголосити перерву у справі та призначити наступне засідання на 14:00 9 листопада.

Платинова Буковина, Чернівці

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