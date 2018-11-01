Ведмідь завітав до американського готелю

- 01.11.2018 12:37
Ведмідь завітав до американського готелю

В одному з готелів американського штату Теннесі в місті Гатлінбург на відео потрапив незвичайний відвідувач. Ролик відзняв один з жильців готелю "Маргаритавіль".

На відео нижче ви можете побачити молоде ведмежа, що увійшло до примішення готелю та почало тинятись лоббі.

Знімальнику нічого не загрожувало, оскільки він перебував за скляними дверима, і ведмідь, судячи з усього, його просто не повітив. Всередині вестибюлю нічого цікавого клишоногий також не помітив. Хоча, його зацікавили та дещо налякали автоматичні двері. Однак, ведмідь все ж опанував себе та спокійно вийшов через двері, які в черговий раз відкрились.

За словами працівників готелю, декілька ведмедів вже неодноразово булипомічені неподалік від закладу. Проте, жодного разу дикі тварини не демонстрували агресивної поведінки та навіть не намагались вступити у контакт з людьми.  Поведінка цього ж ведмедика викликала здивування, оскільки тварина вперше вирішила завітати до готелю. 

Платинова Буковина

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