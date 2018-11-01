



На Буковині затримали серійних крадіїв косметики - 01.11.2018 11:59

Працівники Шевченківського відділення поліції вийшли на слід зловмисників, котрі скоїли щонайменше десять майнових злочинів. За скоєне молодикам доведеться відповідати на лаві підсудних.

Упродовж двох місяців до поліції періодично надходили повідомлення від підприємців про крадіжки косметики з магазинів. Користуючись моментом коли продавець зайнятий, злодії викрадали з вітрини крамниці парфуми, дезодоранти, зубні пасти та інші засоби краси.

Завдяки проведеним розшуковим заходам, слідчі та дільничні Шевченківського ВП вийти на слід зловмисників. Ними виявилися 44-річний житель Вижницького району та 18-річний чернівчанин. У ході розслідування правоохоронці встановити, що викрадене майно зловмисники збували перехожим, а вилучені гроші витрачали на власні потреби.

Наразі поліцейські задокументували їхню протиправну діяльність та встановили причетність до десяти крадіжок, учинених на території міста Чернівці.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження, передбачені частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі оголосили крадіям про підозру та направили матеріали справ з обвинувальними актами до суду.

Відповідно до санкції статті, їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють злодіїв на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини