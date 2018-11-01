Євген Капінус очолив Пенсійний фонд України- 01.11.2018 11:21
Олексій Зарудний був звільнений з посади голови Пенсійного фонду України, відповідно до рішення Кабінету Міністрів. Новим очільником ПФ було призначено Євгена Капінуса.
Нагадаємо, що попередньо Капінус обіймав посадку державного секретаря Міністерства фінансів України.
Спочатку Капінус був заступником міністра фінансів України. Крісло державного секретаря Мінфіну він займав з лютого 2017 року по жовтень 2018 року.
Вранці 1 листопада на Урядовому порталі ще не було внесено жодних змін стосовно керівництва Пенсійного фонду. Там і досі очільником ПФУ значиться Олексій Зарудний.
Коментарі (0)
Другие новости:
Підозрюваного у вбивстві буковинця затримали по гарячих слідах Отримавши повідомлення про мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті, правоохоронці оперативно
- 01.11.2018 16:50
- 01.11.2018 16:50
В Клагенфурті відкрите почесне консульство України 1 листопада в місті Клагенфурт в Австрії було відкрито почесне консульство України, про що у своєму Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
- 01.11.2018 15:33
- 01.11.2018 15:33
В Києві розшукується вбивця Подія сталась у Деснянському районі Києва на вулиці Лисковській. В кімнаті консьєржа 5 липня 2018 року було виявлено тіло жінки
- 01.11.2018 14:43
- 01.11.2018 14:43
Стан Олега Сенцова покращився З листом до правозахисників звернувся український режисер та політичний в'язень Олег Сенцов, що наразі відбуває покарання в Росії, в колонії міста Лабитнангі.
- 01.11.2018 14:33
- 01.11.2018 14:33
Суд у справі Білика знову перенесли На судове засідання у справі про підкуп вборців в Чернівцях стосовно депутата міської ради Ростислава Білика
- 01.11.2018 13:28
- 01.11.2018 13:28
В Нідерландах створили горілку з тюльпанів Незвичного формату горілку було створено в Нідерландах. Як відзначає автор цього незвичайного напою - місцевий бізнесмен та режисер
- 01.11.2018 12:52
- 01.11.2018 12:52
Ведмідь завітав до американського готелю В одному з готелів американського штату Теннесіна відео потрапив незвичайний відвідувач. Ролик відзняв один з жильців готелю.
- 01.11.2018 12:37
- 01.11.2018 12:37
Нові правила перевезення багажу рейсами МАУ Кількість предметів, які можна без додаткової оплати перевозити на борту літаків МАУ, буде зменшена з початку 2019 року, як оголосили с прес-службі авіакомпанії.
- 01.11.2018 12:11
- 01.11.2018 12:11
На Буковині затримали серійних крадіїв косметики Працівники Шевченківського відділення поліції вийшли на слід зловмисників, котрі скоїли щонайменше десять
- 01.11.2018 11:59
- 01.11.2018 11:59
Обмеження руху аварійними мостами на Буковині Тимчасові мости САРМ через річку Черемош в Чернівецькій області знаходятьс
- 01.11.2018 10:53
- 01.11.2018 10:53