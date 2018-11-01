



Євген Капінус очолив Пенсійний фонд України - 01.11.2018 11:21

Олексій Зарудний був звільнений з посади голови Пенсійного фонду України, відповідно до рішення Кабінету Міністрів. Новим очільником ПФ було призначено Євгена Капінуса.

Нагадаємо, що попередньо Капінус обіймав посадку державного секретаря Міністерства фінансів України.

Спочатку Капінус був заступником міністра фінансів України. Крісло державного секретаря Мінфіну він займав з лютого 2017 року по жовтень 2018 року.

Вранці 1 листопада на Урядовому порталі ще не було внесено жодних змін стосовно керівництва Пенсійного фонду. Там і досі очільником ПФУ значиться Олексій Зарудний.

Платинова Буковина

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