



Британія очистить території від агентів ГРУ - Хант - 01.11.2018 10:19

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант виступив в дослідницькому інституті Policy Exchange. У своїй промові він досить різко та категоричгно висловився на адресу Росії та її політики.

За словами Ханта, РФ дуже дорого заплатить за свою діяльність.

Міністр зазначив, що можливість отримати абсолютно інші відносини з Росією у порівнянні з часами СРСР була би для Великої Британії дуже приємною. Проте, потім неодноразово ставались різноманітні події - вторгнення у Грузію в 2008 році, у 2014 році відбулась анексія Криму, за чим послідували чисельні кібератаки, в Солсбері було використано хімічну Все це разом викликає величезне занепокоєння.

Джеремі Хант відзначив, що Росія не вважає за необхідне бути частиною міжнародної правової системи та повсякчас це демонструє.

Окрім того, міністр також зазначив, не незабаром із мережею агентів ГРУ на британській території буде покінчено.

Платинова Буковина

Всі новини