Повз Землю пролітає величезна зелена комета

- 01.11.2018 09:54
Повз Землю пролітає величезна зелена комета

Комету 46P/Віртанена вдалось зафіксувати досить чітко на фотознімку, що зробив італіійський астроном Роландо Лігустрі. Сама комета виглядає як куля зеленого газу величезних розмірів, навіть більше за Юпітер.

Комета Віртанена має холодне ядро з діаметром близько 1,2 кілометра.

На найближчу до Землі відстань дана комета наблизиться 16 грудня поточного року, і відстань скоротиться до 11,5 мільйонів кілометрів. Спостерігати в нічному небу зелену комету можна в період з жовтня 2018 року по січень 2019 року, тобто, вже зараз, звісно ж, за сприятливих умов.

Вперше комету 46P/Віртанена було виявлено 17 січня 1948 року американцем Карлом Віртаненом, на честь якого об'єкт і отримав назву. Відкриття відбулось фотографічним шляхом - у Лікській обсерваторії 15 січня був зроблений знімок комети.

Платинова Буковина

Ключові слова: комета віртанена, зелена комета 2018

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