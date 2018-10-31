



Австралійські вчені отримали незнайомі сигнали з космосу - 31.10.2018 16:41

Таємничий сигнал з космос отримали вчені з університету Кертін в Австралії. Декілька "швидких радіосплесків" було зафіксовано радіоінтерферометром Australian SKA Pathfinder.

Тим часом, телескоп Murchison Widefield Array, що сканує космічний простір на більо низьких частотах, дані сплески взагалі не виявив, хоча обидва прилади, як зазначається, було одночасно направлені в одну і ту саму область космосу.

Вчені відзначають, що швидкі радіосплески - це одиничні радіоімпульси, що тривають не довше декількох міллісекунд. Вони виділяють величезну кількість енергії, і світимість такого сплеску містить значно більше енергії, ніж Сонце - приблизно в мільярд разів.

Тут можливі два варіанти. Або джерела таких сигналів випромінюють енергію на низьких частотах, або ж сигнали по дорозі до нашої планети певним чином блокуються.

Платинова Буковина, Чернівці

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