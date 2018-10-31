



Як подолати головний біль без ліків - 31.10.2018 16:23

Позбавитись такої неприємності, як головний біль, цілком можна і без медикаментів. Головне - знати, як собі зарадити, та ефективно прибрати неприємні відчуття.

Головний біль може проявлятись різнимивидами. Варто зазначити, що головний біль різкого характеру може бути викликаний зовнішніми подразниками. Біль у різних частинах голови може виникати через стресові ситуації, голод або застуду.

Якщо головні болі у вас трапляються періодично, то варто розпочати вести записи - свого роду щоденник головних болей. Журнал болей допоможе виявити, з чим пов'язане їх виникнення - наприклад, із зовнішніми чинниками, прийомом тих чи інших медикаментів, зміною обстановки тощо. Відслідкувавши за таким ланцюжком зв'язок, можна зрозуміти, що є причиною головного болю. Це може бути певна їжа, звуки чи інш дрібні фактори, незначні на перший погляд.

Виявивши певні причини головних болей, намагайтесь їх уникати.

Іноді, якщо нічого не допомагає, може бути дуже корисним прикладання до голови теплого рушника. Під впливом тепла розширюються сосуди, що призводить до збільшення притоку крові, більшого насичення тканин киснем та поживними речовинами. Цим ви також надаєте користі організму - через зменшення болю у суглобах, розслаблення м'язів, сухожиль та зв'язок. Теплий рушник діє дуже ефективно та швидко.

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