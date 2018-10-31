



Біля ТЦ Формаркет в Чернівцях собаки покусали дитину - 31.10.2018 13:49

Неподалік від торгового центру Формаркет, що знаходиться на розі проспекту Незалежності та вулиці небесної Сотні, стався інцидент з вуличними собаками.

Містянин Віталій Бабинецький відписав у спільноті "СтопХам Буковина" у Facebook про те, що побачив, як чотири безпритульні собаки, що зазвичай живуть під торговим центром, накинулись на 10-річну дитину.

Інший користувач з Чернівці, що дана ситуація дійсно була, він живе поряд та чув з вікна крик дитини, на яку накинулись вуличні пси.

Багато хто в коментарях до публікації зазначав, що в Чренівцях нерідко стаються інциденти з нападами бродячих собак. Майже на тому самому місці собаки хотіли напасти на літнього пенсіонера, але йому, на щастя, вдалось врятуватись від укусів тварин.

Вже вкотре чернівчани звертаються до комунальних служб міста з проханням навести лад з безпритульними тваринами, оскільки їх вже забагато в Чернівцях, вони стають агресивними та небезпечні для жителів. Комунальників просять налагодити відлов собак, однак, багато хто налаштований песимістистично, оскільки навряд ситуація з бродячими тваринами в місті найближчим часом хоч якось зміниться.

Платинова Буковина, Чернівці

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