Питання Придністров'я Молдова планує вирішити референдумом

- 31.10.2018 12:50
Питання Придністров'я Молдова планує вирішити референдумом

Врегулювання придністровського конфлікту є одним з приорітетних завдань для Молдови, і країна рухається в цьому напрямку послідовно на цілеспрямовано.

З такою завявою виступив Олег Бабенко, генеральний директор Бюро міжетнічних відносин уряду Молдови. За його словами, конфліт Придністров'я може стати першим на пострадянському просторі в історії, який буде вирішено за допомогою багатосторінних переговорів у межах териториальної цілісності Молдови.

Бабено зазначив, що задля вирішення конфлікту молдавський уряд пішов на багато компромісів. Питання щодо створення автономії на території унітарної держави (згідно конституції) все ще лишається відкритим. Для прийняття цього рішення необхідне прийняття парламентською більшістю та підтримкою населення за результатами референдуму, що має бути проведений на всій територіх країни. Незабаром на Молдову чекають парламентські вибори, і вже новий парламент буде працювати над вірішенням цього складного питання.

Сторони дові ведуть переговори стосовно можливості Придністров'я отримати власний бюджет, виконавчі органи та органи законодавчої гілки влади.

Між Молдовою та Придністров'ям у відносинах за останні роки відбулось багато змін. Власне, було встановлено телефонний зв'язок, сполучення між Кишиневом та Тирасполем залізницею.  Дипломи Придністровського державного університету також тепер визнаються Кишиневом.  На землях під Дубоссарами, які вважались спірними, знову працюють молдовські фермери. Зона вільної торгівлі з ЄС також було поширено і на Придністров'я.

Платинова Буковина

Ключові слова: ПМР, Придністров'я, реінтеграція Придністров'я

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Австралійські вчені отримали незнайомі сигнали з космосу
- 31.10.2018 16:41
Як подолати головний біль без ліків Позбавитись такої неприємності, як головний біль, цілком можна і без медикаментів. Головне - знати, як собі зарадити, та ефективно прибрати неприємні відчуття.
- 31.10.2018 16:23
На Буковині - ДТП з жертвою та постраждалими
- 31.10.2018 16:07
Єлизавета ІІ поступиться троном через 3 роки Наступним королем Великої Британії стане принц Уельський Чарльз, старший син королеви Єлизавети ІІ
- 31.10.2018 15:28
На Сокирянщині вилучили 5 тон контрафактного спирту Велику кількість підакцизного товару, що незаконно потрапив до України з сусідньої Молдови, виявили та вилучили на Сокирянщині.
- 31.10.2018 14:31
Біля ТЦ Формаркет в Чернівцях собаки покусали дитину Неподалік від торгового центру Формаркет, що знаходиться на розі проспекту Незалежності та вулиці небесної Сотні,
- 31.10.2018 13:49
Примхлива наречена встановила таксу на подарунки для гостей Наречена на власному весіллі висунула гостям безліч вимог, про що стало відомо з публікації на міжнародному іміджборді Reddit
- 31.10.2018 13:17
До кінця тижня завершать ремонт дороги Криворівня-Чернівці Начальник дільниці ТОВ "ПБС" Олександр Ластівка повідомив, що на дорозі Р-62 сполученням Криворівня
- 31.10.2018 11:49
Україна подала позов до ЄСПЛ проти Росії Розгляд позову України проти Росії в Європейському суді з прав людини розпочнеться 27 лютого 2019 року.
- 31.10.2018 11:08
Відома нова вартість природного газу для населення З 1 листопада 2018 року в Україні збільшується вартість природного газу для населення
- 31.10.2018 09:45

Всі новини