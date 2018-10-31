



Питання Придністров'я Молдова планує вирішити референдумом - 31.10.2018 12:50

Врегулювання придністровського конфлікту є одним з приорітетних завдань для Молдови, і країна рухається в цьому напрямку послідовно на цілеспрямовано.

З такою завявою виступив Олег Бабенко, генеральний директор Бюро міжетнічних відносин уряду Молдови. За його словами, конфліт Придністров'я може стати першим на пострадянському просторі в історії, який буде вирішено за допомогою багатосторінних переговорів у межах териториальної цілісності Молдови.

Бабено зазначив, що задля вирішення конфлікту молдавський уряд пішов на багато компромісів. Питання щодо створення автономії на території унітарної держави (згідно конституції) все ще лишається відкритим. Для прийняття цього рішення необхідне прийняття парламентською більшістю та підтримкою населення за результатами референдуму, що має бути проведений на всій територіх країни. Незабаром на Молдову чекають парламентські вибори, і вже новий парламент буде працювати над вірішенням цього складного питання.

Сторони дові ведуть переговори стосовно можливості Придністров'я отримати власний бюджет, виконавчі органи та органи законодавчої гілки влади.

Між Молдовою та Придністров'ям у відносинах за останні роки відбулось багато змін. Власне, було встановлено телефонний зв'язок, сполучення між Кишиневом та Тирасполем залізницею. Дипломи Придністровського державного університету також тепер визнаються Кишиневом. На землях під Дубоссарами, які вважались спірними, знову працюють молдовські фермери. Зона вільної торгівлі з ЄС також було поширено і на Придністров'я.

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