На Сокирянщині вилучили 5 тон контрафактного спирту

- 31.10.2018 14:31
На Сокирянщині вилучили 5 тон контрафактного спирту

Велику кількість підакцизного товару, що незаконно потрапив до України з сусідньої Молдови, виявили та вилучили на Сокирянщині.

Під час реалізації отриманої інформації, працівники Сокирянського відділення поліції разом із співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Чернівецькій області та прикордонниками виявили у господарстві 52-річного жителя села Гвіздівці близько 5 тонн речовини з характерним запахом спирту.

Встановлено, що виявлена продукція раніше незаконно потрапила до України з сусідньої Молдови. Також працівники поліції з'ясували: спирт призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Наразі матеріали передано до фіскальної служби для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за статтею 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: контрафакт буковина

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