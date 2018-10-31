



До кінця тижня завершать ремонт дороги Криворівня-Чернівці - 31.10.2018 11:49

Начальник дільниці ТОВ "ПБС" Олександр Ластівка повідомив, що на дорозі Р-62 сполученням Криворівня – Чернівці майже добігають кінця ремонті роботи. Завершити їх планують вже цього тижня, до 4 листопада.

Власне, роботи з регенерації дорожно ділянки вже завершено на 80%. Роботи з укладання асфальту мають розпочатись вже завтра, 1 листопада.



Зазначимо, що в селі Великий Рожин 15 жовтня цього року вкотре місцеві жителі перекривали дорогу державного значення Р-62 Криворівня – Чернівці. Люди виспупали за негайне проведення ремонту дороги, оскільки їхні попередні вимоги не були задоволені жодним чином.



На той час, незважаючи на те, що народний депутат Олександр Шевченко пообіцяв посприяти ремонтним роботам, не було привезено ані техніку для ремонту, ані матеріали.

Платинова Буковина, Чернівці

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