



Україна подала позов до ЄСПЛ проти Росії - 31.10.2018 11:08

Розгляд позову України проти Росії в Європейському суді з прав людини розпочнеться 27 лютого 2019 року.

Таку інформацію озвучила Анна Юдковська, суддя Євросуду. Саме на 27 лютого, за її словами, призначені першу слухання у справі "Україна проти Росіїї - 1".

Нагадаємо, що Україна подавала до суду декілька позовів по відношенню до Росії. Даний позов стосується того факту, що Росія встановила контроль над півостровом Крим ще до моменту анексії.

Юдковська відхначила, що вирок за ціїєю справою має бути винесений протягом наступного року.

Платинова Буковина

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